Руководитель турфирмы раскрыл секрет, как качественно и недорого провести отпуск в Челябинской области

Озеро Тургояк является одним из популярных маршрутов на Южном Урале Фото: Юлия РЕУТОВА

Развитие внутреннего туризма в Челябинской области приобретает все большую актуальность из-за санкций и повышения цен на авиаперелеты. Есть множество способов, как качественно и недорого провести отпуск в своем регионе. Один из них – автобусные туры. Об этом изданию «ФедералПресс» рассказал руководитель челябинского филиала туроператора «Едем» Дмитрий Зырянов.

— Автобусные туры - вариант для тех, кто любит путешествовать с комфортом, но при этом не тратить баснословные деньги. По Южному Уралу ездили и раньше, но делали это самостоятельно. Сейчас наблюдается тенденция: люди хотят комфорт и качество. Появились различные предложения, которые способны удовлетворить этот запрос, — отметил Дмитрий Зырьянов.

Если дней на отдых выдалось немного, то эксперт рекомендует отправиться в однодневные туры. Как вариант, можно съездить на гору Егоза к озеру Сугомак - маршрут легкий, а подъем не слишком крутой.

С детьми можно поехать на оленью ферму, которая находится на границе Свердловской и Челябинской областей. Контактный зоопарк тоже не оставит никого равнодушным. Кроме того, предусмотрен заезд на озеро Иткуль.

Большим спросом летом пользуется маршрут на Тургояк. Южноуральцы едут на озеро, чтобы позагорать, покататься на сапбордах, искупаться и подышать свежим воздухом.На автобусе туда можно отправиться утром, а уехать обратно вечером. По словам руководителя турфирмы, это отличная альтернатива для тех, у кого нет возможности отправиться в поездку на машине.

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