Исторический музей в Челябинске сделают похожим на белокаменную церковь ради выставки из Московского Кремля

Фото: Музеи Московского Кремля

В Челябинске в 2023 году откроется уникальная выставка из фондов Музеев Московского Кремля. На экспозиции представят памятники благочестия — сокровища, связанные с богопочитанием и выполнением нравственных предписаний.

Челябинцы увидят 175 экспонатов, многие из которых еще не демонстрировали публике. Специально для выставки некоторые ценности сейчас реставрируют.

— Зал исторического музея предполагается оформить в стиле белокаменных церквей, — поделились в министерстве культуры Челябинской области планами по подготовке экспозиции.

По словам представителя музея-заповедника «Московский Кремль» Елены Костюковой, экспонаты будет интересно увидеть и невоцерковленным людям, потому что это не только предметы культа, но и проявления древнерусского искусства.

— Состоятельные люди жертвовали в храмы свои родовые реликвии, это могла быть дорогая для человека вещь, которую он использовал в быту. Это и иконы, и драгоценные предметы, и даже красивейшие женские украшения, передававшиеся из поколения в поколение, — рассказала Елена Костюкова.

Выставка «Тебе, Небесному Царю. Памятники русского благочестия в собрании Музеев Московского Кремля» откроется 18 октября и проработает до 21 января 2024 года. Уже известно, что среди ее экспонатов будут реликвии из Благовещенского собора — домового храма русских великих князей и царей.

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