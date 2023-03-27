В центре Челябинска на ходу загорелся автомобиль

Фото: читатель КП
Вечером 27 марта в Челябинске на ходу загорелся автомобиль. Инцидент засняла камера видеонаблюдения на пересечении проспектов Ленина и Свердловского.
На кадрах видно, что машина затормозила перед перекрестком. Сначала пошел густой дым, а затем разгорелся огонь. Водитель спешно покинул автомобиль. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные. Они потушили возгорание.
— На месте пожара работали две автоцистерны и восемь человек личного состава, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Фото: читатель КП
Фото: читатель КП
Сейчас устанавливаются причины возгорания автомобиля.
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