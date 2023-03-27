В Челябинской области пьяная женщина за рулем иномарки вылетела с дороги и врезалась в дерево

Фото: УМВД города Кыштыма

Под Кыштымом в Челябинской области 41-летняя женщина за рулем автомобиля Chevrolet Aveo попала в аварию. Она на скорости вылетела с дороги и врезалась в дерево. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

Сотрудники ДПС приехали на место происшествия и почувствовали, что от женщины исходит запах спиртного. Ей предложили дунуть в трубку алкотестера. По итогам проверки содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 1,28 мг/л при допустимой норме в 0,16 мг/л.

— В отношении 41-летней женщины-водителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»), — рассказали в полиции Кыштыма.

Теперь женщине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, ее могут лишить водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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