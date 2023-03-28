Известный шеф-повар Дмитрий Модестов откроет в Челябинске ресторан «Профессорский»

Фото: vk.com/restonews

Ресторатор и шеф-повар Дмитрий Модестов откроет в Челябинске новое заведение. Ресторан «Профессорский» будет работать в доме №74 на проспекте Ленина. В соцсетях уже появились фотографии с новым названием в витринах.

В тестовом режиме, для отдельных посетителей ресторан откроет двери в начале мая.

Новое заведение займет место недавно закрывшегося ресторана «Есть повод». Ему придется конкурировать с занимающим помещение по соседству рестораном грузинской кухни.

Название «Профессорский» ресторан получил в честь гастронома, кода-то находившегося в здании. «Профессорским» или «Профессурой» магазин прозвали из-за близости к ЮУрГУ.

Дмитрий Модестов — уроженец Челябинска. Он и сам окончил ЮУрУ (правда, тогда университет еще назывался Челябинским политехническим), выучился на инженера-механика. Себя, впрочем, нашел не в конструировании оборудования, а совсем в другой сфере. Под руководством Дмитрия Модестова в нулевых в Челябинске работал ресторан «Базилио». После шеф-повар несколько лет прожил в Испании, открыл там бар, но в 2021 году вернулся в Россию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.