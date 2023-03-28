На одного челябинца приходится 100 квадратов зелени

Фото: Архив "КП"

Глава Челябинска Наталья Котова назвала озеленение одной из ключевых задач развития города, а также оценила масштабы посадок в 2022 году. За прошлый год было высажено 10 тысяч деревьев, 36 тысяч кустарников и 190 тысяч квадратных метров газона. Такие данные мэр озвучила во время своего отчета перед депутатами Городской думы.

— Общая площадь зеленых насаждений — более 12 тысяч гектар, а это 104 квадратных метра на одного человека, — отметила Наталья Котова. — В августе 2022 года принят закон о создании «зеленого пояса» вокруг Челябинска.

Также для улучшения экологической обстановки в Челябинске в 2022 году установили 275 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru