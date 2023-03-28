«Поставили на колени и застрелили»: троих южноуральцев отправили в колонию за жестокое убийство 12-летней давности

Мужчины вывезли свою жертву за город Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинский областной суд вынес приговор троим жителям Троицка за похищение и жестокое убийство человека. Все это случилось еще в апреле 2011 года. Четверо мужчин затолкали своего знакомого в багажник автомобиля и вывезли за город. Неподалеку от села Клястицкое они достали его из машины и поставили на колени. Один из мужчин выстрелил ему в голову из самодельного пистолета, а другой несколько раз ударил топором по голове.

Пока шло расследование убийства, один из участников скончался, поэтому перед законом отвечали трое. Они объяснили, что мотивом преступления стали угрозы со стороны жертвы. Тот якобы собирался убить одного из них.

— Виновным назначено наказание в виде 9, 15 и 18 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок от 1,6 до 1,9 лет, отбыванием в исправительных колониях строгого и особого режима, — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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