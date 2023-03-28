Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика28 марта 2023 11:06

Средняя зарплата челябинцев в 2022 году составила 57 тысяч рублей в месяц

По данным администрации Челябинска средняя заработная плата за год выросла на 14%
Ольга ЩАПИНА
Наталья Котова отчиталась за год перед депутатами.

Наталья Котова отчиталась за год перед депутатами.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцы в 2022 году стали зарабатывать в среднем на 14% больше. Данные озвучила глава Наталья Котова во время отчета перед депутатами Челябинской городской думы.

Среднемесячная номинальная заработная плата составила 57 тысяч 417 рублей. Вырос и минимальный размер оплаты труда до 15 тысяч 279 рублей.

Также мэр отметила, что уровень безработицы сохраняется в Челябинске рекордно низким — 0,47 %.

— Спрос увеличился на рабочие кадры в производственной сфере, — отметила Наталья Котова. — Персональные кураторы из центра занятости помогали обеспечить кадрами оборонную промышленность. На каждого безработного было две с половиной вакансии.

Не зафиксирована в Челябинске на начало 2023 года и задолженность по заработной плате.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru