Средняя зарплата челябинцев в 2022 году составила 57 тысяч рублей в месяц

Наталья Котова отчиталась за год перед депутатами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцы в 2022 году стали зарабатывать в среднем на 14% больше. Данные озвучила глава Наталья Котова во время отчета перед депутатами Челябинской городской думы.

Среднемесячная номинальная заработная плата составила 57 тысяч 417 рублей. Вырос и минимальный размер оплаты труда до 15 тысяч 279 рублей.

Также мэр отметила, что уровень безработицы сохраняется в Челябинске рекордно низким — 0,47 %.

— Спрос увеличился на рабочие кадры в производственной сфере, — отметила Наталья Котова. — Персональные кураторы из центра занятости помогали обеспечить кадрами оборонную промышленность. На каждого безработного было две с половиной вакансии.

Не зафиксирована в Челябинске на начало 2023 года и задолженность по заработной плате.

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