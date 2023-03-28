В Миассе благоустроят набережную со сквером и местами для рыбалки

Фото: Союз промышленных предприятий «За развитие Миасса» / Vk.com

Администрация Миасса определилась с подрядчиком, который выполнит благоустройство набережной в районе улиц Пушкина и Пролетарской. Контракт выиграла фирма «ЛидерЭнерго». За работы ей заплатят 27,7 млн рублей. Информация об этом опубликована на официальном портале Госзакупок.

Согласно проекту, на набережной сделают дощатый тротуар для неспешных прогулок. Здесь также обустроят сквер с шезлонгами, качелями и скамейками. Причем все конструкции будут повернуты строго на запад. А для любителей рыбалки установят выносы над водой.

В ходе работ подрядчику также предстоит укрепить берег водоема, установить освещение и видеонаблюдение, сделать каменные тротуары и лестницы. Кроме того, фирма должна обустроить велопарковку. Завершить все работы необходимо будет до 18 сентября 2023 года.

Фото: Союз промышленных предприятий «За развитие Миасса» / Vk.com

Фото: Союз промышленных предприятий «За развитие Миасса» / Vk.com

Фото: Союз промышленных предприятий «За развитие Миасса» / Vk.com

Фото: Союз промышленных предприятий «За развитие Миасса» / Vk.com

Фото: Союз промышленных предприятий «За развитие Миасса» / Vk.com

Фото: Союз промышленных предприятий «За развитие Миасса» / Vk.com

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