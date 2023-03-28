Водитель BMW сбил женщину на крупном перекрестке в Челябинске

На место ДТП вызвали скорую помощь

В Челябинске на перекрестке улиц Чичерина и Братьев Кашириных водитель BMW сбил женщину. Момент ДТП засняла камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, что женщина переходила дорогу по «зебре», и в этот момент ее сбивает легковушка. Водитель перед столкновением пытается тормозить, но пешехода в результате удара отбрасывает вперед на несколько метров.

В Госавтоинспекции Челябинска рассказали, что за рулем BMW находился 33-летний мужчина. Пострадавшая – 34-летняя женщина.

— В результате ДТП медицинская помощь была оказана пешеходу, — уточнили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

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