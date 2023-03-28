В Челябинске задержали сотрудницу банка за мошенничество с кредитами на мебель

Кредиты выдавались подставному лицу Фото: Даниил ОПАРИН

В Челябинске полицейские раскрыли мошенническую схему с потребительскими кредитами на покупку мебели. Главной подозреваемой является старший эксперт прямых продаж местного банка. В отношении 40-летней женщины возбудили сразу четыре уголовных дела о мошенничестве. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По данным следствия, женщина оформляла на подставное лицо потребительские кредиты на покупку корпусной мебели. Все деньги она присваивала себе. В итоге у банка было похищено 420 тысяч рублей.

— В целях реализации преступного умысла подозреваемая организовала взаимодействие с предпринимателем, который продавал мебель в одном из торговых комплексов Челябинска. Женщина вводила его в заблуждение относительно лиц, желающих приобрести мебельные гарнитуры с помощью кредита, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сотрудница банка находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

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