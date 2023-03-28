Мэр Челябинска Наталья Котова отчиталась о результатах работы за 2022 год

Наталья Котова. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Мэр Челябинска Наталья Котова выступила перед депутатами гордумы и отчиталась о результатах работы за прошлый год. В своем докладе она упомянула о влиянии санкций на развитие города, смене планов из-за СВО, а также затронула тему поддержки военнослужащих и их семей.

— Мы активно подключились к поддержке участников спецоперации. В рамках областной помощи при нашем участии для нужд армии было поставлено разведывательное и походное оснащение, запчасти к автомобильной технике, бытовое оборудование на сумму 145 млн. рублей, — отметила Наталья Котова.

Глава Челябинска отметила, что экономика города проявила устойчивость и даже продолжила развиваться, несмотря на пандемию коронавируса и санкционное давление.

— Промышленное производство увеличилось, рост обеспечивают обрабатывающие отрасли. Предприятиями было отгружено товаров, выполнено работ и услуг на 12 % больше, чем в предыдущем, — резюмировала мэр.

Бюджет города тоже показал устойчивость. Он смог сохранить свою социальную направленность. На образование, культуру, социальную политику, развитие физкультуры и спорта было направлено более 71% расходов.

Также в прошлом году удалось реализовать все национальные проекты. На них было потрачено более 5 млрд рублей.

По словам Натальи Котовой, особое внимание уделяется и экологической повестке. В течение года высажено более 10 тысяч деревьев, около 36 тысяч кустарников и 190 тысяч квадратных метров газона. Кроме того, был запущен проект по раздельному сбору мусора и одобрен закон о создании «зеленого пояса» вокруг Челябинска.

Во всех районах города появились новые общественные пространства: парки, скверы, пешеходные зоны, благоустроенные дворы. Обустроены территория у дворца спорта «Юность», скверы перед дворцами культуры «Станкомаш» и «Строитель», продолжалась работа в парке «Дружбы», часть пешеходных зон на Университетской Набережной, по Комсомольскому проспекту, на улице Свободы.

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