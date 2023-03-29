Челябинский доброволец со второго раза добился выплаты за ранение в СВО

Челябинец получил ранение в ходе выполнения боевой задачи Фото: Александр КОЦ

Участник спецоперации из Челябинска длительное время не мог добиться региональной выплаты за полученное ранение. Заявление не хотели принимать, сославшись на недостаток данных.

Мужчина являлся добровольцем отряда «Барс». В зоне спецоперации он находился с 20 декабря, но в ходе выполнения боевой задачи получил травму. Его отправили на лечение в Челябинск. По закону мужчине полагаются две выплаты за ранение – федеральная и региональная. Первую он получил сразу, а вот со второй возникли проблемы.

В управлении соцзащиты Металлургического района добровольцу сообщили, что представленные документы не содержат достаточной информации об участии в СВО и о получении травмы. Мужчина пришел на прием к депутату Госдумы Яне Лантратовой и рассказал о своей проблеме.

Парламентарий направила запрос министру социальных отношений региона Ирине Буториной. В ходе проверки выяснилось, что оснований для отказа в выплате не было. Заявление приняли, и спустя время деньги поступили на счет челябинца.

Напомним, участникам спецоперации из Челябинской области положены единовременные пособия. Размер выплат и документы, которые потребуются для их получения, — по ссылке.

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