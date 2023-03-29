В Магнитогорске начали поиск кандидатов на должности вице-мэров

Отбор ведется на четыре руководящих поста Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэрия Магнитогорска ищет чиновников для включения в кадровый резерв. Отбор ведется на четыре руководящих поста. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.

Конкурс будет проводиться на должности вице-мэров: по социальным вопросам, по городскому хозяйству, по имущественным вопросам. Четвертый заместитель станет руководить аппаратом администрации города.

Сейчас все эти должности заняты. Однако в случае ухода одного из высокопоставленных чиновников, на пост будут рассматриваться кандидаты из кадрового резерва.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 49-04-64 или на официальном сайте администрации Магнитогорска в разделе «Муниципальная служба».

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