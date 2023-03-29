В Магнитогорске начали поиск кандидатов на должности вице-мэров

Отбор ведется на четыре руководящих поста
Фото: Евгения ГУСЕВА
Мэрия Магнитогорска ищет чиновников для включения в кадровый резерв. Отбор ведется на четыре руководящих поста. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.
Конкурс будет проводиться на должности вице-мэров: по социальным вопросам, по городскому хозяйству, по имущественным вопросам. Четвертый заместитель станет руководить аппаратом администрации города.
Сейчас все эти должности заняты. Однако в случае ухода одного из высокопоставленных чиновников, на пост будут рассматриваться кандидаты из кадрового резерва.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 49-04-64 или на официальном сайте администрации Магнитогорска в разделе «Муниципальная служба».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru