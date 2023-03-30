В Челябинске трамвай сошел с рельсов и чуть не столкнулся со встречным вагоном

Фото: читатель КП

В Челябинске утром 30 марта сошел с рельсов трамвай. Инцидент произошел возле Теплотехнического института. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Как сообщили в «ЧелГЭТ», сошедший с рельсов трамвай ехал в сторону Цирка. Из-за аварии пришлось закрыть участок путей. От улицы Чичерина трамваи направили до Першино, ЦХП, ЧМК, Коксохима, со стороны Чистопольской — до центра, а со стороны Завода Колющенко — до ЧГРЭС.

Фото: Интерсвязь

Момент аварии попал на запись камеры наблюдения. На кадрах видно, как два двухвагонных трамвая встречаются на перекрестке. Один поворачивает с проспекта Победы на улицу Кирова, другой едет ему навстречу. Задний вагон едущего с северо-запада трамвая теряет контакт с рельсами и разворачивается поперек путей прямо перед кабиной встречного вагона. К счастью, скорость у обоих трамваев небольшая, они успевают остановиться.

Авария парализовала не только трамвайное движение. В районе ДТП образовалась автомобильная пробка. По проспекту Победы проезд затруднен в обоих направлениях.

Фото: vk.com/cheltr74

Вернуть вагон на рельсы и восстановить трамвайное движение удалось к 9:40.

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