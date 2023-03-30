Жителю Челябинска вынесли приговор за распространение компьютерных вирусов

Челябинцу не придется платить штраф Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителя Челябинска признали виновным в распространении вредоносных компьютерных программ.

Горожанин пытался зарабатывать с помощью вируса, перехватывающего доступ к информации на компьютерах. Вредоносную программу он распространял через рекламу, размещенную на разных сайтах.

— Преступление выявлено и расследовано УФСБ России по Челябинской области, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Горожанину грозил штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 4 лет. Но Центральный райсуд Челябинска приговорил его к году ограничения свободы.

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