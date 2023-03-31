Легко хмелеют и засыпают: жители Челябинской области находят на улицах пьяных свиристелей

Напившись, птицы не устраивают дебошей, а мирно спят. Фото: Подслушано Копейск / vk.com

Жители Копейска Челябинской области рассказали о пьяных свиристелях, которые лежат на городских улицах. Наевшись забродивших ягод, птицы легко хмелеют и засыпают. Выглядят в этот момент они как мертвые.

– Им нужна меньшая дозировка алкоголя, чтобы опьянеть. Масса тела у них гораздо меньше, чем, например, у голубей. Весной, когда свиристели наедаются подбродивших упавших ягод, они получают интоксикацию, – рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95.3 FM) бердвотчер, орнитолог-любитель Георгий Кравченко.

Птицам нужно около двух часов, чтобы вернуться в сознание. Поэтому, объясняет бердвотчер, найденную на дороге свиристель лучше убрать с дороги на в безопасное место, чтобы дать ей отдохнуть.

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