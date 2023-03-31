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НовостиОбщество31 марта 2023 11:16

Алексея Текслера возмутили тротуары Металлургического района

Губернатор Челябинской области осмотрел район ЧМЗ, где планируется ремонт теплотрассы
Ольга ЩАПИНА
Беспорядочно разбросанные люки буквально проваливаются уже под асфальт

Беспорядочно разбросанные люки буквально проваливаются уже под асфальт

Фото: Ольга ЩАПИНА

Вместе с теплотрассой в Металлургическом районе должны сделать дороги на Богдана Хмельницкого и Сталеваров.

Больше всего Алексея Текслера возмутили тротуары ЧМЗ. Беспорядочно разбросанные люки буквально проваливаются уже под асфальт. Поэтому вместе с ремонтом теплотрасс поставлена задача благоустроить дороги и тротуары.

— В Металлургическом районе большие планы по теплотрассам, — отметил Алексей Текслер. — Все работы нужно грамотно синхронизировать. И посмотрите по тротуарам, коллеги!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году тепловики должны закончить ремонт 600 метров теплотрассы по улице Богдана Хмельницкого и еще 200 метров по Сталеваров.

Поскольку в этом году Челябинский металлургический комбинат отмечает юбилей, губернатор поручил сделать дороги возле главных культурных объектов.

— Нужно сделать участок от кинотеатра Россия до Сталеваров, плюс дворец культуры ЧМК, — резюмировал Алексей Текслер.

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