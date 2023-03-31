Алексея Текслера возмутили тротуары Металлургического района

Беспорядочно разбросанные люки буквально проваливаются уже под асфальт Фото: Ольга ЩАПИНА

Вместе с теплотрассой в Металлургическом районе должны сделать дороги на Богдана Хмельницкого и Сталеваров.

Больше всего Алексея Текслера возмутили тротуары ЧМЗ. Беспорядочно разбросанные люки буквально проваливаются уже под асфальт. Поэтому вместе с ремонтом теплотрасс поставлена задача благоустроить дороги и тротуары.

— В Металлургическом районе большие планы по теплотрассам, — отметил Алексей Текслер. — Все работы нужно грамотно синхронизировать. И посмотрите по тротуарам, коллеги!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году тепловики должны закончить ремонт 600 метров теплотрассы по улице Богдана Хмельницкого и еще 200 метров по Сталеваров.

Поскольку в этом году Челябинский металлургический комбинат отмечает юбилей, губернатор поручил сделать дороги возле главных культурных объектов.

— Нужно сделать участок от кинотеатра Россия до Сталеваров, плюс дворец культуры ЧМК, — резюмировал Алексей Текслер.

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