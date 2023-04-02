В Челябинске очищают дороги при помощи шампуней и специальных пылесосов

После зимы дороги нужно очистить. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Улицы Челябинска начали убирать при помощи специального дорожного шампуня. Такое поручения подрядчикам дала глава города Наталья Котова.

Дорожный шампунь в Челябинске применяют уже не первый год. С ним уборка проходит намного быстрее, заверили в администрации города. Моющее средство «поднимает» грязь, а потом ее смывают в ливневки.

Также в городе обеспыливают дороги и тротуары при помощи подметальных машин и вакуумных пылесосов.

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