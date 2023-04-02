В Челябинске очищают дороги при помощи шампуней и специальных пылесосов

После зимы дороги нужно очистить.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Улицы Челябинска начали убирать при помощи специального дорожного шампуня. Такое поручения подрядчикам дала глава города Наталья Котова.
Дорожный шампунь в Челябинске применяют уже не первый год. С ним уборка проходит намного быстрее, заверили в администрации города. Моющее средство «поднимает» грязь, а потом ее смывают в ливневки.
Также в городе обеспыливают дороги и тротуары при помощи подметальных машин и вакуумных пылесосов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru