Влюбленные полицейские задержали вора из Челябинска, который был в розыске более года

Пара планирует пожениться. Фото: пресс-служба ГУ МВД Челябинской области.

Пара полицейских из Златоуста в свой выходной задержали подозреваемого в серии краж из магазинов разных городов Челябинской области.

Участковый Егор Пальчиков и инспектор ГИБДД Карина Лисогор увидели в магазине объявленного в розыск 50-летнего мужчину. Пара узнала его по приметам и удерживала до прибытия коллег.

– На счету злоумышленника немалое количество краж, совершенных в Челябинске, Пласте, Миассе, Чебаркуле и Златоусте. Похищенное имущество мужчина продавал, а деньги тратил на приобретение наркотиков для личного потребления, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Пока подозреваемого оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции проверяют, не причастен ли он к другим кражам. Ранее злоумышленник уже был судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.

А у сотрудников полиции, которые задержали мужчину, тоже интересная история. Егор Пальчиков и Карина Лисогор подружились в институте МВД. Егор после окончания института вернулся в родной город, а Карина попала сюда по распределению. А теперь между ними не только дружба, но и любовь. Пара мечтает пожениться и создать полицейскую семью.

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