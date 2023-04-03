Болезнь фигуриста Костомарова разобрали на медконференции в Челябинске

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске участники IV Уральской конференции МАКМАХ разобрали заболевание российского фигуриста Романа Костомарова. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.

Главной темой встречи стала проблемная ситуация с высокой устойчивостью микробов к лекарственным препаратам. Медики отметили, что бесконтрольный прием антибиотиков, которым злоупотребляют обычные граждане, дает микроорганизмам приспосабливаться к окружающей среде.

Главный внештатный специалист Минздрава по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов отметил, что антибиотики следует употреблять только по назначению врача и в строгом соответствии с рекомендациями. При этом ни в коем случае нельзя бросать пить лекарства раньше времени.

Внутрибольничные инфекции были второй темой, которую рассмотрели врачи. Нашумевшие случаи трагедий (Костомаров, Началова) вывели проблему в публичное поле. Медики привели статистику: от сепсиса умирает каждый пятый пациент.

По мнению врачей, лучший способ бороться с устойчивостью микробов к лекарственным препаратам – это вакцинопрофилактика. Она не дает вирусам развиваться и мутировать.

Напомним, во время последних новогодних праздников Роман Костомаров активно выступал в ледовых шоу. Одно из представлений проходило в мороз в 25 градусов на открытом катке в Ногинске. На фоне недомоганий все было похоже на простуду. Однако же потом ему стало хуже, хотя по началу никто не придал этому большого значения.

10 января 2023 года Роман Костомаров оказался в больнице с пневмонией. Вскоре ему стало еще хуже. Он был введен в медикаментозную кому. После чего произошло несколько операций по ампутации. Как отмечал позднее близкий друг фигуриста Илья Авербух, точные и правдивые данные о состоянии здоровья спортсмена, известны только семье и лечащим врачам.

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