В Златоусте открыли памятники Анатолию Тарасову и Валерию Харламову

Фото: пресс-служба ХК "Трактор"

В Златоусте 8 апреля торжественно открыли памятники Анатолию Тарасову и Валерию Харламову. В церемонии поучаствовали представители хоккейного клуба «Трактор», которые приехали в город во время турне по Челябинской области.

Скульптурные бюсты установлены на высоких постаментах. Знаменитый нападающий Валерий Харламов изображен в хоккейном шлеме, а тренер Анатолий Тарасов — с висящим на груди свистком. У обоих на спортивной форме буквы «СССР».

Памятники создали в рамках проекта «Аллея героев России» — по нему в разных городах устанавливают бюсты известных личностей, а в Златоусте минувшей осенью открыли скульптурное изображение первого космонавта Юрия Гагарина.

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