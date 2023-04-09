Житель Челябинска обманул больше 20 человек на 2 млн рублей

Несостоявшийся майнер брал у людей деньги, чтобы приумножить прибыль. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центральный отдел полиции обратился мужчина с заявлением о хищении у него 68 тысяч рублей. Потерпевший рассказал полицейским, что передал деньги приятелю, чтобы тот инвестировал средства в криптовалюту и помог ему заработать. Однако после нескольких безуспешных месяцев мужчина не получил ни процентов, ни своих денег обратно.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала неработающего, ранее не судимого местного жителя, 2004 года рождения. Установлено, что подозреваемый предложил потерпевшему инвестировать деньги, купив криптовалюту на известной платформе. Он постоянно обещал прибыль и проценты, под разными предлогами оттягивая их выплату. Оказалось, что денежные средства нерадивый майнер потратил на собственные развлечения.

Сотрудники полиции установили, что от действий парня пострадали 24 человека. Общий ущерб составил около 2 млн рублей. Теперь в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Полицейские проводят дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.

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