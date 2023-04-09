В Челябинске трамвай насмерть сбил женщину

На месте ДТП работают спасатели Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Днем в воскресенье, 9 апреля, в районе перекрестка улицы Горького и проспекта Победы трамвай №18 насмерть сбил женщину.

— На остановке «5-е декабря» женщина попала под новый трамвай. Скончалась, — сообщил читатель КП-Челябинск.

Информацию об этом журналисту КП-Челябинск подтвердил директор «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев.

— Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Разбираемся в ситуации, — прокомментировал он.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области уточнили, что пешеходный переход был нерегулируемый.

Сейчас движение трамваев в сторону ЧМК закрыто, вагоны направляют по улице Российской.

Обновлено.

Как уточнили в ГИБДД города, водителю трамвая 31 год, за нарушение ПДД ранее не привлекался. Погибшей 71 год. Авария произошла в 13:05.

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