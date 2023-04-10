В Челябинске разработали гибрид снегоуборочной машины и мусоровоза

Фото: пресс-служба ЮУрГУ

Ученые Южно-Уральского госуниверситета сконструировали в Челябинске спецтехнику, которая может выполнять несколько функций. Универсальность машины с грузоподъемностью в 5 тонн обеспечивается за счет применения различного навесного оборудования. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу вуза.

— Благодаря возможности оснащения машины навесным оборудованием она может выполнять функцию коммунальной машины, мусоровоза, снегоуборочной машины, техники для полива дорог и газонов улиц, − уточнил директор Научно-исследовательского института опытного машиностроения ЮУрГУ Рамиль Закиров.

В вузе отмечают, что новинка превосходит западные аналоги по всем параметрам. Техника сможет улучшить оперативность уборки, а также снизить нагрузку на экологическую городскую среду.

Машина была разработана совместно с Курганским заводом дорожных машин. Пилотные испытания уже пройдены. В настоящий момент началось серийное производство модели.

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