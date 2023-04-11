Особый противопожарный режим начнет действовать на всей территории Челябинской области с 12 апреля

Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство Челябинской области в среду, 12 апреля, вводит на всей территории региона особый противопожарный режим. Южноуральцев просят не посещать леса, а также воздержаться от разжигания костров и сжигания мусора, сухой травы. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону.

За нарушение запретов предусмотрены штрафы. Для граждан - до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 800 тысяч рублей.

Южноуральцам, заметившим лесные пожары, советуют срочно звонить в лесную охрану по бесплатному номеру 8-800-100-94-00 либо в областную диспетчерскую по номерам 8(351) 261-65-54, 261-65-55.

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