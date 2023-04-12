Разводить костры и жечь мусор запретили по всей Челябинской области

Из-за сухой погоды и неосторожности людей в Челябинской области горят леса. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области введен особый противопожарный режим. Постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Это означает, что теперь на территории всей области запрещено разводить костры, жечь траву и мусор.

Запрет распространяется на лес, поселки, которые находятся возле, а также на сельскохозяйственные земли. Отныне нельзя проводить любые пожароопасные работы.

В случае нарушения введенного режима, жителям придется заплатить в два раза больше действующих штрафов. Это до 20 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч — для юридических лиц.

— С начала сезона в Челябинской области ликвидирован 81 пожар, — приводит данные правительство региона. — Площадь возгораний — 652 га.

На данный момент в регионе установлен 4 класс пожарной опасности из 5 возможных. Лесоохрана работает в режиме повышенной готовности, увеличены патрульно-контрольные группы из лесных инспекторов, сотрудников полиции и МЧС.

Если вы увидели лесной пожар, необходимо позвонить:

— в лесную охрану по номеру 8-800-100-94-00;

— в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров 8(351) 261-65-54, 261-65-55

— по номеру 112.

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