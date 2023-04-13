В Челябинской области пятилетняя девочка упала в колодец с торчащей на дне арматурой

Мама девочки вызвала на место полицию и скорую помощь. Фото: ЧП / ДТП Куса / Vk.com

В Кусе Челябинской области пятилетняя девочка упала в открытый колодец, на дне которого торчали трубы. Она чудом выжила и отделалась небольшими травмами. О произошедшем мама девочки рассказала в соцсетях.

Все произошло 12 апреля рядом с автомойкой на улице Герцена. Мама приехала сюда с тремя детьми, потому что дома присматривать за ними было некому. Она отвлекалась по делам, и в этот момент ее пятилетняя дочь упала в колодец. Женщина побежала сразу на выручку ребенку.

— Благодарила ангелов-хранителей: штырь прошелся по щеке – небольшая ссадина и отек. Повреждены мягкие ткани внутри щеки, ушибы в нескольких местах по телу. Ну и, конечно, ребенок был сильно напуган, — рассказала мама.

Мама вытащила дочку со дна колодца самостоятельно. Затем она вызвала полицию и скорую помощь. Правоохранители и медики приехали на место через 2 минуты после звонка. Ребенку оказали первую помощь, а женщину опросили. Мама девочки уже обратилась к властям с просьбой решить проблему с открытыми колодцами.

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