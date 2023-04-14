В Челябинске поймали наркоторговцев с килограммом героина

Фото: ГУ МВД по Челябинской области
В Челябинске задержали четверых подозреваемых в покушении на незаконный оборот запрещенных веществ.
Домой к сообщникам нагрянули сотрудники отряда специального назначения «Гром» и управления по контролю за оборотом наркотиков.
Как рассказали в областном полицейском главке, все четверо задержанных — иностранцы. Младшему 25, а старшему 31 год.
— Перед задержанием они разместили в тайник-закладку героин весом более 90 граммов, — уточнили в ГУ МВД.
Во время обыска у подельников изъяли еще около полукилограмма героина, а также кофемолку, весы и упаковку, которые использовали для фасовки наркотика.
Сотрудникам полиции пришлось тщательно осмотреть один из челябинских парков, чтобы найти там тайники с еще 500 граммами героина.
Сейчас все задержанные дожидаются окончания следствия в СИЗО.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.