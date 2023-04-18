В Челябинской области хотят ужесточить наказание за продажу вейпов подросткам

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В законодательном собрании Челябинской области прошел круглый стол, в ходе которого предложили ужесточить наказание за продажу подросткам вейпов и расходников и ним. Все участники обсуждения пришли к выводу, что закон актуален и необходим, потому что об остроте проблемы свидетельствует негативная статистика. Профилактический осмотр и мониторинг среди 700 учащихся школ показал положительный результат на потребление никотина у 32% мальчиков и 26% девочек.

— Необходимо спасать наших детей. Их здоровье, а значит и будущее нашей страны зависит от нас, взрослых. В этой общей борьбе за подрастающее поколение мы должны сработать одной командой, необходимо усилить межведомственное взаимодействие, — отметил председатель Законодательного Собрания области Александр Лазарев.

В ЗСО собираются увеличить штрафы за несоблюдение ограничений и нарушений запретов в сфере торговли никотинсодержащей продукции. Также планируется ограничить продажу несовершеннолетним энергетиков и бытовых товаров, содержащих сжиженный природный газ (зажигалок, газовых баллончиков).

В регионе уже произошел один громкий инцидент с вейпом. В Челябинске подросток надышался парами с никотином до такой степени, что попал в реанимацию. Врачам удалось спасти 13-летнего школьника, который за компьютерными играми не заметил, как выкурил лошадиную дозу.

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