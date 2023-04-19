На территории завода в Челябинске откроют исправительный центр для осужденных

Фото: ГУФСИН по Челябинской области

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) заключил соглашение о сотрудничестве с региональным управлением Федеральной службы исполнения наказаний. В 2023 году на территории предприятия сделают изолированный участок, где откроют исправительный центр для осужденных к принудительным работам. В нем смогут трудиться и проживать 300 человек.

— В настоящее время первые осужденные уже приступили к работе на заводе. Они трудятся разнорабочими – занимаются благоустройством территории. В их обязанности входят: ремонтные работы, посадка, подрезание деревьев и многое другое, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Фото: ГУФСИН по Челябинской области

Фото: ГУФСИН по Челябинской области

В ведомстве добавили, что в дальнейшем на заводе планируется расширить перечень рабочих специальностей для осужденных. Они смогут быть токарями, фрезеровщиками, сварщиками и малярами.

Все осужденные работают в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Отказаться от предложенной работы они не вправе. При этом, часть их заработной платы удерживается в доход государства (от 5 до 20% согласно приговору суда), другая же часть идет на погашение исковых обязательств, если таковые имеются.

Кроме того, за счет собственных средств осужденные покупают себе одежду, обувь и продукты питания, ежемесячно оплачивают расходы на оплату коммунально-бытовых услуг.

В ГУФСИН отмечают, что до конца года в Челябинской области планируется открыть еще два новых центров при предприятиях, где осужденные смогут жить и работать.

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