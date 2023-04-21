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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 7:40

«Огонь подбирается к могилам»: рядом с кладбищем в Магнитогорске возник пожар

Сотрудники МЧС тушат пожар рядом с Южным кладбищем в Магнитогорске
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Магнитогорцы заметили пожар рядом с кладбищем. Фото: соцсети

Магнитогорцы заметили пожар рядом с кладбищем. Фото: соцсети

В Магнитогорске рядом с Южным кладбищем возник большой пожар. Жители города засняли огонь на видео. Судя по кадрам, загорелась трава на большом участке.

Как стало известно КП-Челябинск, на место происшествия уже выехали пожарные. Прямо сейчас они тушат огонь.

— На месте работают 4 единицы техники и 24 человека личного состава Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В соцсетях магнитогорцы переживают, что огонь может подобраться близко к могилам. Поскольку со стороны пламя выглядит очень серьезно.