«Липа бюджетная» и «рябина доходная» прижились в Челябинске

Проверка показала, что все 35 деревьев пережили зиму и прекрасно себя чувствуют. Фото: Минфин региона

Сотрудники Министерства финансов Челябинской области провели субботник, а заодно проверили, пережили ли зиму деревья на Аллее финансов. Растения чиновники посадили пять лет назад и дали им необычные названия, которые должны были принести челябинцам финансовое благополучие. Так на Алом поле стали расти «липа бюджетная», «рябина доходная» и «клен сбалансированный».

— С тех пор мы регулярно ухаживаем за посадками, проводим субботники, на которые зовем наших ветеранов, — рассказали в региональном Минфине.

Консультации по уходу дают ботаники ЧелГУ, поэтому все 35 деревьев пережили зиму и прекрасно себя чувствуют.

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