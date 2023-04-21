«Липа бюджетная» и «рябина доходная» прижились в Челябинске

Проверка показала, что все 35 деревьев пережили зиму и прекрасно себя чувствуют. Фото: Минфин региона
Сотрудники Министерства финансов Челябинской области провели субботник, а заодно проверили, пережили ли зиму деревья на Аллее финансов. Растения чиновники посадили пять лет назад и дали им необычные названия, которые должны были принести челябинцам финансовое благополучие. Так на Алом поле стали расти «липа бюджетная», «рябина доходная» и «клен сбалансированный».
— С тех пор мы регулярно ухаживаем за посадками, проводим субботники, на которые зовем наших ветеранов, — рассказали в региональном Минфине.
Консультации по уходу дают ботаники ЧелГУ, поэтому все 35 деревьев пережили зиму и прекрасно себя чувствуют.
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