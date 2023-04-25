В Челябинске задержали двух поджигателей автомобиля Mazda

Задержанными оказались двое мужчин 33 и 35 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росгвардейцы задержали в Челябинске двух мужчин, которые на прошлой неделе подожгли автомобиль Mazda в Парковом микрорайоне. Ими оказались двое мужчин 33 и 35 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

— Подозреваемые были установлены в результате комплекса проведенных мероприятий, — уточнили в ведомстве. — Выяснилось, что они на протяжении нескольких дней следили за передвижениями потерпевшего на автомобиле, а в ночь на 18 апреля облили машину воспламеняющейся жидкостью, подожгли и скрылись с места происшествия.

Задержанных передали полиции. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, в отношении двух мужчин возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

Кроме того, у одного из задержанных в ходе обыска в квартире нашли боевые патроны. В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела.

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