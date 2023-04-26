В Магнитогорске сотрудники МЧС боролись с пожаром до позднего вечера

Пожар закончили тушить уже в темноте. Фото: соцсети

Накануне, 25 апреля, пожарные до позднего вечера тушили поля в Магнитогорске. Огонь возник неподалеку от поселка Раздолье примерно в середине дня. О том, что горит трава, сотрудникам МЧС стало известно в 14:38.

На место выехали пожарные, и в 17:20 они локализовали пожар. Оставалось потушить 10 га полыхающей травы. На месте работали 5 автоцистерн, еще 3 машины подвозили воду.

— Открытое горение ликвидировали в 23:08, пострадавших нет, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Жители Магнитогорска в социальных сетях пожаловались, что в городе чувствовался запах гари. Судя по кадрам, которые опубликовали жители, дым от этого самого пожара направлялся как раз в сторону домов.

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