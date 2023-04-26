Активы финского «Фортума» в Челябинске передали во временное управление Росимуществу

Челябинская ТЭЦ-4 (ГРЭС), которой владеет финская компания. Фото: "Фортум"/vk.com

Четыре теплоэлектростанции в Челябинске, которыми владеет финская компания Fortum, были переданы во внешнее управление Росимуществу. Изменения не повлияют на работу предприятий. Об этом заверили в пресс-службе «Фортума».

Новым генеральным директором компании стал Вячеслав Кожевников. Ранее он занимал должность заместителя главного инженера – главного энергетика компании «Башнефть-Добыча». Решении о его назначении совет директоров ПАО «Фортум» принял 25 апреля.

— Для нашей операционной деятельности ничего не меняется, мы все должны в прежнем режиме исполнять свои обязанности и обеспечивать надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией, — отметил Вячеслав Кожевников.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Согласно документу, доля ПАО «Фортум», принадлежащая финской компании Fortum, была передана во временное управление Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество).

— Внешнее управление вводится точечно в отношении генерирующих активов, имеющих первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики. Подобный подход позволяет обеспечить бесперебойную работу значимых для национальной экономики компаний и исключить риски влияния политической позиции ряда недружественных стран, способной оказать негативное воздействие на экономическую и энергетическую безопасность Российской Федерации, — говорится в сообщении агентства.

Напомним, в мае прошлого года Fortum объявила об уходе с российского рынка, а также о возможной продаже бизнеса в РФ. Финская компании решила поддержать санкции России.

Производственные активы и деятельность ПАО «Фортум», которое входит в корпорацию Fortum, сосредоточены на Урале и в Западной Сибири. В структуру «Фортум» входят семь теплоэлектростанций. Четыре из них — в Челябинской области.

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