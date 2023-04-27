Челябинские силовики пришли с обысками к директору «Уральского комбината питания»

Обыски у директора организации проходят в рамках уголовного дела Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Следователи и полицейские пришли с обысками к директору «Уральского комбината питания» Игорю Воловому. Об этом КП-Челябинск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Волового проверяют в рамках уголовного дела о мошенничестве. На месте работают следователи СК и сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД области, — пояснил источник.

В пресс-службе «Уральского комбината питания» от комментариев воздержались.

СПРАВКА

В Челябинске самым крупным предприятием в сфере комплексного школьного и социального питания является «Уральский комбинат питания». Это муниципальная структура – ее в 2015 году создали по решению главы города, чтобы обеспечить качественное питание детям.

В настоящий момент комбинат обслуживает больше 150 школ, садиков, детских домов и пунктов распределения в Челябинске. Заключаются такие договоры через процедуру торгов.

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