В Челябинске астрономы дадут всем желающим взглянуть в телескоп на Венеру и звездные скопления

Челябинцы поговорят об астрономии и посмотрят на звездное небо Фото: Михаил ФРОЛОВ

Челябинцам предложили провести субботний вечер, глядя в космические дали и узнавая новое. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», 29 апреля посмотреть в телескоп смогут все желающие.

Встречу организуют городские клубы любительской астрономии. Собраться решили в 19:30 в сквере Петра Столыпина на набережной Миасса. Горожанам обещают показать интересные объекты на звездном небе, ответить на вопросы по астрономии и проконсультировать по астрофотографии.

— В программе: Луна, Венера, шаровые и рассеянные звездные скопления, и другие объекты, которые получится увидеть, — рассказали организаторы.

Желающим увидеть в телескоп звезды и планеты советуют захватить с собой теплую одежду и горячий чай в термосе на случай, если вечер окажется прохладным.

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