Семидесятилетний онколог из Челябинска уехал работать в Энергодар

Фото: Hornews.com

Челябинский врач-онколог Валерий Чикин уехал на работу в Энергодар Запорожской области, где остро не хватает врачей. Как сообщает Hornews.com, доктор очень быстро собрался в дорогу и даже не сообщил близким, куда едет.

В Энергодаре до начала спецоперации жили около 50 тыс. человек. По словам Валерия Чикина, эвакуировалась половина жителей, покинуть город пришлось многим украинским врачам. Теперь местная больница укомплектована лишь на 40%.

Валерий Чикин принимает до 35 пациентов в день в качестве онколога, вдобавок дежурит по ночам в детском, инфекционном, терапевтическом и неврологическом отделениях.

— Я буквально живу в больнице, — рассказал челябинец. — Питаюсь тоже здесь. Подъем в 6 утра. Горячей воды нет. Есть чайник и ведро с ковшиком. Электричество есть. Интернет местами.

Оперировать челябинский врач не может — после перенесенного в прошлом году сложного перелома так и не восстановилась подвижность руки. Но Валерий Чикин занимается диагностикой и назначает лечение.

Челябинец говорит, что он сейчас единственный онколог в Энергодаре. Долго выживавшие без помощи специалиста пациенты окружили врача вниманием. Кто-то пытается отблагодарить пирожками, кто-то коньяком, а кто-то просто деньгами. Доктор признался, что от денег отказывается, а вот коньяк пришлось взять, чтобы не обидеть дарителя.

Проработав в Энергодаре около месяца, Валерий Чикин переживает, как бы привлечь в город других врачей, особенно сейчас не хватает терапевтов, педиатров, инфекционистов, специалиста по томографии и патологоанатома.

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