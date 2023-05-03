В Челябинске покажут редкие коллекционные открытки ко Дню Победы

Экспозиция состоит из 100 коллекционных открыток. Фото: пресс-служба Почты России

По сообщению ИА «Уральский меридиан», жители Челябинска смогут увидеть 100 советских открыток, посвященных Дню Победы. Экспозиция подарит уникальную возможность увидеть редкие открытки середины прошлого века. По ним можно проследить, как менялось позиционирование праздника от одного десятилетия к другому.

Все запечатленные на открытках элементы были неслучайны – они стали неотъемлемой частью и символом Великой Победы. В первое послевоенное десятилетие на карточках изображали цветки сирени – это был символ праздника, поскольку в мае 1945 года советских воинов-освободителей, возвращавшихся домой, встречали веточками нежных цветов. К концу 1960-х годов на поздравительных открытках изображали ордена и Кремль. Самым популярным символом того времени был орден Победы. В 1970-е годы исполнение стало сложнее – появились воины с флагом над Рейхстагом, а в 1980-е годы – репродукции картин на тему Победы.

Редкие советские открытки предоставила для выставки коллекционер Елена Дементьева. Каждый желающий сможет увидеть коллекционное собрание поздравительных карточек в Музее почтовой связи, по адресу проспект Ленина, 64. Выставка откроется 5 мая и продлится в течение месяца.

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