В Ильменском заповеднике случился пожар, в Миассе разыскивают поджигателей

Фото: vk.com/inzidentmiass, vk.com/miassu

В Челябинской области 3 мая начался пожар на территории Ильменского заповедника. Одновременно загорелись еще несколько участков в окрестностях Миасса. Жители города сообщали об огне в районе СНТ «Маяк» и микрорайона Машгородок, а также около объездной дороги.

Днем над горами поднимался дым, а ночью из жилых районов заметно было огненное зарево. В соцсетях жители Миасса ужасались и пытались узнать, не нужна ли помощь добровольцев на тушении.

В региональном ГУ МЧС подтвердили, что сухая трава горела сразу в четырех местах в окрестностях Миасса. Пламя удалось потушить, угрозу для садовых домов ликвидировали. Огонь затронул в сумме 14 гектаров.

Фото: vk.com/sad_mayak

В Ильменском заповеднике распространение пламени остановила опаханная полоса.

— Пожар локализован, по оперативным данным открытого горения нет, — сообщили утром 4 мая в МЧС. — Внутри опаханного периметра наблюдаются очаги тления. Сотрудниками лесхоза проводится объезд территорий. На месте работают силы и средства Ильменского заповедника.

Тем временем в миасском управлении ГОЧС подозревают, что пожар рядом с Машгородком стал результатом человеческой небрежности. В управлении обратились к свидетелям с просьбой сообщить о всех машинах мотоциклах и велосипедах, выезжавших из леса незадолго до пожара.

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