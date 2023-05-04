В Челябинске 9-летний мальчик повредил спину, упав на металлический штырь на детской площадке

Фото: Подслушано ЧМЗ (Official)» /vk.com

В Челябинске 9-летний мальчик пострадал во время игры на детской площадке. Ребенок упал с горки на металлический штырь, торчащий из земли.

— Сильно травмировал спину. Предположительно травма позвоночника, открытая глубокая рана, — сообщили очевидцы в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» во ВКонтакте.

Свидетели уточняют, что инцидент произошел в сквере на Шоссе металлургов. С детской площадки мальчика на скорой увезли в больницу.

В Следственном комитете после происшествия инициировали проверку — пока что доследственную.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета.

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