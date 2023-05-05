В зоопарке Челябинска появились экзотические белки из Юго-Восточной Азии

Белка Превоста. Фото: челябинский зоопарк

В челябинском зоопарке появились две белки Превоста. Они имеют яркую и контрастную окраску. Такие грызуны в основном проживают в Юго-Восточной Азии: в Тайланде, Индонезии, Малайзии и на мелких островах.

— Средний вес особи около 400-500 г, длина тела 20-28 см, длина хвоста 15-25 см. У белок мягкий, не очень пушистый мех. В пищу употребляют побеги, орехи, семена, фрукты, не брезгуют птичьими яйцами, насекомыми и личинками жуков. Как и другие белки, делают запасы, — рассказали в челябинском зоопарке.

Поселили экзотических белок на территории детского зоопарка. Они уже активно осваивают новый вольер и знакомятся с соседями-шиншиллами. Посмотреть на тропических грызунов уже можно будет в майские праздники

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