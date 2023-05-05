Челябинский пульмонолог Владимир Антонов: 10% жителей региона страдают болезнями легких

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской области более 10% южноуральцев страдают от болезней легких. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», такие данные приводит главный внештатный пульмонолог регионального Минздрава Владимир Антонов.

По словам специалиста, основной причиной заболеваний легких у южноуральцев является вовсе не плохая экология, а курение. Он считает, что выбросы промпредприятий не провоцируют увеличение числа болезней, а только обостряют существующие проблемы.

— Главное – не промышленные поллютанты, а фактор курения, которое приводит к росту заболеваемости и смертности, — отметил главный внештатный пульмонолог областного Минздрава.

Общее количество заболевших тем или иным легочным заболеванием находится на уровне 340 тысяч жителей. Специалист отмечает, что южноуральцы не хотят избавляться от вредной привычки, хотя в других регионах число курильщиков падает.

— В совокупности с промышленными факторами, когда человек работает на предприятии и выкуривает 2 пачки в день, эти обстоятельства накладываются и становятся опасными для наших пациентов, — подчеркнул Владимир Антонов

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