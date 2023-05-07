В Челябинске перемоют общественный транспорт и сделают химчистку сидений

Общественный транспорт ежедневно принимает "душ". Фото: Администрация города Челябинска

В Челябинске с начала мая начали усиленную мойку общественного транспорта. Такое поручение дала глава города Наталья Котова. С 1 мая заработали уличные мойки на ООО «ЧелябГЭТ».

– Круглосуточный автомоечный комплекс в МУП «СОД» позволяет производить мойку 250-265 автобусов. Ежедневно в 25-30 машинах проводится химчистка сидений, – отметили в пресс-службе администрации.

Предприятие обеспечено новым оборудованием для автомоечных комплексов. В планах установить новые линии портальной мойки, благодаря которым машина жестко фиксируется на специальной платформе, а вертикальные щетки позволяют очистить транспорт от накопившихся загрязнений до блеска. Для того чтоб хорошо вымыть общественный транспорт, дополнительно закуплен инвентарь, четыре аппарата высокого давления, моющие средства для отмывания транспорта от грязи и налета.

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