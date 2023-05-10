В Челябинской области задержали 16-летнего курьера мошенников

Курьер действовал в маске, но его личность все равно установили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Курьером мошенников в Челябинской области стал 16-летний юноша из Трехгорного. Парень забирал деньги у пенсионеров, которых обманывали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Одной из жертв аферистов стала 76-летняя жительница Трехгорного. Ей на домашний телефон позвонил «внук» и плачущим голосом сообщил, что попал в ДТП. После этого трубку взял неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что для оказания помощи пострадавшим нужно собрать и передать все имеющиеся сбережения. При этом «внук» сказал бабушке, что родители уже находятся в прокуратуре и часть денег внесли на хирургическую операцию.

Испуганная пенсионерка собрала пакет с вещами и все хранившиеся дома сбережения, после чего передала их прибывшему курьеру. Таким образом женщина лишилась 215 тысяч рублей. Позже она поняла, что ее обманули, а внук в ДТП и вовсе не попадал.

Пенсионерка рассказала полицейским, что курьер находился в маске. Однако им удалось выяснить приметы и пути его передвижения. Вскоре личность злоумышленника была установлена – им оказался 16-летний парень. Его задержали и доставили в полицию. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о мошенничестве.

— Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных противоправных деяний. Руководством полиции Трехгорного принято решение о поощрении сотрудников, установивших личность и задержавших подозреваемого, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Работу курьером юноша нашел в интернете. Полученные от пенсионерки деньги он перевел на сторонний счет. Теперь парню грозит до пяти лет лишения свободы.

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