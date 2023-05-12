В Металлургическом районе Челябинск откроют сквер с лиственницами и площадкой для силовых тренировок

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске занялись благоустройством сквера на пересечении улиц Черкасской и Пети Калмыкова. В работу вложат без малого 28 млн рублей.

В сквере собираются проложить тропинки, установить фонари, разместить детские площадки с резиновым покрытием и площадку для силовых тренировок. А еще должны высадить 46 крупномерных лиственниц и 1400 кустов. Для отдыха посетителей поставят скамейки и перголы с качелями.

Фото: администрация Челябинска

— Уже к середине августа подрядчик сделает хороший островок отдыха и прогулок для жителей Металлургического района, — рассказала мэр Наталья Котова.

Продолжается также благоустройство парка «Металлург» имени Тищенко. В этом году в обновление зоны отдыха вложили 235 млн рублей. Подрядчику рекомендовали закончить все работы к Дню города, который отмечают в сентябре.

До начала июля в парке хотят починить фонтан и танцплощадку и установить детские тренажеры. А до конца лета планируют построить новую сцену, смонтировать новые аттракционы и оборудовать спортивные площадки, где челябинцы смогут играть в баскетбол и волейбол.

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