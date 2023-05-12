В Челябинске в выходные изменят пять троллейбусных маршрутов

Троллейбусное движение ограничат в центре и на северо-западе Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске в ближайшие выходные изменят пять троллейбусных маршрутов.

Электротранспорт не сможет ездить по участку проспекта Ленина от парка имени Гагарина до Свердловского проспекта, а также по участку Комсомольского проспекта между улицами Молдавской и Молодогвардейцев. Ограничения будут действовать с 0:00 субботы 13 мая до 5:00 понедельника 15 мая.

Как пояснили в «ЧелГЭТ», на обоих участках будут перетягивать провода контактной сети.

В выходные троллейбус №10 будет курсировать по схеме «Солнечный берег - ТРК «Урал» - площадь Революции.

Троллейбус №12 станет ездить от АМЗ до улицы Братьев Кашириных, а троллейбус №14 от ЧМК до Братьев Кашириных.

Временный маршрут троллейбуса №17 — «ДК Строителей - Свердловский проспект - улица Труда - улица Братьев Кашириных - улица Молодогвардейцев - Комсомольский проспект - улица Пети Калмыкова - ДК Строителей».

Троллейбус №19 в субботу и воскресенье будет перевозить пассажиров от поселка Первоозерного через ТРК «Урал» до площади Революции.

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