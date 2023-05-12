Спортсменка из Челябинска завоевала три медали чемпионата мира по апноэ

У Софьи уже есть награды всероссийского уровня. Фото: пресс-служба министерства спорта Челябинской области.

Челябинская спортсменка Софья Стрелец завоевала сразу три медали на чемпионате мира по апноэ. Девушка принесла в копилку сборной России две серебряных награды и одну бронзовую.

Софья Стрелец участвовала в соревнованиях два дня. В первый – в заплыве на дистанции 100 метров уступила всего лишь чуть больше одной секунды спортсменке из Кемеровской области. До победы чуть-чуть не хватило и во второй день. В нырянии 4×50 метров она проиграла итальянке, а в 8×50 метров стала третьей.

Но именно в третьем показателе Софья улучшила личный рекорд на 13 секунд! Об этом журналистам рассказал тренер.

– Конечно, я доволен выступлением Софьи! В первый день она немного растерялась, но во второй показала лучший личный результат, – рассказал наставник Евгений Богданов.

Чемпионат мира по подводному спорту в дисциплине апноэ проходит в Кувейте. На соревнования приехали 220 лучших спортсменов из 44 стран мира. Россия выступает там в нейтральном статусе.

Вместе с Софьей за медали борется еще один южноуральский спортсмен – многократный победитель и призер российских чемпионатов Дмитрий Сметанкин.

Софья Стрелец начинала тренироваться под руководством чемпионки Европы и призера мировых первенств из Челябинска Галины Аракелян. Сейчас Софья – чемпионка России по плаванию в ластах.

Справка КП: Апноэ (фридайвинг) – объединение дисциплин подводного спорта. Участникам соревнований нужно выполнить определенные упражнения или преодолеть дистанцию, задержав дыхание.

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