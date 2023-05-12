В пяти городах Челябинской области продлили режим НМУ до 15 мая

В Минэкологии ведут круглосуточный мониторинг качества атмосферного воздуха Фото: Андрей АБРАМОВ

В министерстве экологии Челябинской области предупредили, что смог в пяти городах региона продержится еще несколько дней. Режим НМУ будет действовать до 19:00 часов 15 мая.

— В Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте, и Карабаше сохраняются неблагоприятные метеорологические условия первой степени, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое, — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в Челябинске и на территории региона ощущается запах гари, а также наблюдается дымка. Причина – крупные пожары в Свердловской, Курганской и Тюменской областях.

Специалисты Минэкологии ведут круглосуточную работу по мониторингу за качеством атмосферного воздуха. Промышленными предприятиям региона предписали снизить количество выбросов путем приостановки части производственных процессов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru